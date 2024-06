Stand: 17.06.2024 09:30 Uhr Nochmal Haven-Streik

De Haven-Arbeiders in Hamborg sünd ok hüüt wedder to'n Streiken opropen, un dat gellt ok för Bremen, Bremerhaven, Braak un Emm. Ünnerstütten schall dat bi't Verhanneln över ne'e Tarife de drüdde Runn in Hamborg. De Gewarkschop ver.di will för all de Haven-Lüüd dree Euro mehr in de Stünn un en högere Schicht-Tolaag. Klock 11 geiht dat los mit en Demonstratschoons-Tog - vun de Elvphilharmonie dör de Haven-City bet na'n Bessenbinnerhoff.

