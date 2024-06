Stand: 17.06.2024 09:30 Uhr Raat slaan över Huusholt geiht los

In't Hamborger Raathuus fangt de Senaat vundaag an mit dree Daag Klausur-Sitten för den neegsten Huusholt. In't lopen Johr staht in den Huusholt knapp 19 Milliarden Euro för all Behöörden tosamen. De Finanzbehöörd seggt, de Utgaven för 2025 un 2026 warrt op jeedeen Fall mehr ween, un dat wegen de högeren Tarife för den öffentlichen Deenst. Ok ünner disse Ümstänn will de Senaat dat henkriegen, dat se keen Stellen wegstrieken mööt.

