Mehr atomare Sprengköpp

Stand: 17.06.2024 09:30 Uhr

Wenn Staten sik Atomwapens toleggen doot, denn geiht dat vör allen üm dat Afschrecken. Un as dat utsüht, hollt dat vele Länner jümmer mehr för nödig. So is de Tahl an Nuklearwapens verleden Johr wedder anstegen. Dat sweedsche Fredensforschungs-Institut SIPRI schrifft in sien ne'en Bericht, dat geev nu weltwiet mehr as 3900 atomare Sprengköpp op Raketen un Flegers. De gröttste Deel dorvun höört de USA un Russland to.

