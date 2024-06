Stand: 17.06.2024 09:30 Uhr Aktions-Week gegen de Eensamkeit

In Düütschland föhlt sik mang de jungen Lüüd twüschen sössteihn un dörtig Johr ölven Perzent bannig eensam. Dat is bi en Ümfraag rutsuert, de vun de Gütersloher Bertelsmann-Stiftung maakt worrn is. De düütsche Familienministersch Lisa Paus, de seggt, de Eensamkeit wörr ünnerschätzt warrn. Dorüm gifft dat vunaf hüüt för ganz Düütschland en Aktions-Week, denn dit Thema wüllt se ut de Tabu-Zoon ruthalen.

