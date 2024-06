Stand: 17.06.2024 09:30 Uhr Wokeen köfft den Elv-Tower?

Dor deit sik wat bi den Elv-Tower - denn de Hamborger Bo-Investor Dieter Becken will em köpen un an't Enn vun'n Juli-Maand dat Egenkapitaal dorför tosamenhebben. Dat sä he in en NDR-Interview. He will den Elv-Tower mit annere tosamen köpen un seggt, üm un bi de Hälft hett sik all tosamenfunnen. Un Becken hett vör, den Elv-Tower so to Enn to boen, as dat al an'n Anfang plaant weer. Gifft aver ok noch en Handvull annere, de sik för en Koop interesseern doot.

