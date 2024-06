Stand: 15.06.2024 09:30 Uhr Fanfest op't Hilligengeistfeld

In Hamborg hebbt poor dusend Footballfans dat Speel op't Hilligengeistfeld sehn. Dor hebbt se de Partie live op en 100 Quadraatmeter groten Bildschirm wiest. Los güng dat Fanfest mit en Optritt vun de Band Madsen. In de tokamen veer Weken warrt bi't Public Viewing all Spelen vun de düütsche Natschonaalmannschop, de fief Spelen in't Hamborger Volksparkstadion un all de Spelen vun de K.O.-Runn överdragen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch