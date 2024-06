Stand: 14.06.2024 09:30 Uhr En Doden bi Polizei-Insatz in Rahlstedt

Beamte vun't SEK hebbt in de Nacht in Rahlstedt en Mann dootschaten. Na dat, wat man bet nu weet, dor harr de Mann tovör vun'n Balkon vun en Mehrfamilienhuus op Polizeilüüd schaten. En Polizeireporter seggt, dat de Beamten em harrn fastnehmen wullt, denn he schall sien Vadder in'n Slaap in Brand sett hebben. Polizei un Staatsanwaltschop wüllt hüüt Vörmiddag nipp un nau vertellen, wat bi den Insatz vör sik gahn is.

