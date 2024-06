Stand: 14.06.2024 09:30 Uhr Wo geiht' hüüt wieder mit G7?

To'n eersten Maal warrt vundaag en Papst bi en G7-Drepen dorbi ween. Franziskus will dor en Reed hollen to dat Thema "Künstliche Intelligenz". De Böversten vun de gröttsten westlichen Industriestaten sünd siet güstern in Italien an't Raat slaan. Hüüt wüllt se ok över Migratschoon snacken un doröver, wo keddelig de Ümgang mit China is.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch