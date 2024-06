Stand: 14.06.2024 09:30 Uhr School-Eten warrt dürer

Hamborger Öllern mööt bald mehr för dat School-Eten vun jem ehre Kinner utgeven. De Pries warrt vun't tokamen Schooljahr an üm 35 Cent op 4 Euro 70 ropsett - so hett dat de Schoolbehöörd mellt. Dor achter steken deit, dat de Catering-Firmen mehr Geld för Levensmiddels utgeven mööt un ok högere Lohn-Kosten hebbt. För vele Kinner blifft dat School-Eten in Hamborg aver ok wiederhen kostenfree: in dejenigen Familien, wo de Öllern Soziaal-Leistungen kriegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch