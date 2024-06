Stand: 13.06.2024 09:30 Uhr Ne’et Geld för ne’e Brüch

Noch föhrt jeden Dag 34.000 Fohrtüüch över de Köhlbrandbrüch henweg. Doch de is bilütten rott. Plaan is nu, dor an Steed vun de ole Brüch en ne’e hintosetten. Un hierför is de Börgerschop in Hamborg güstern ne ganze Eck för wiederkamen. Mit de Stimmen vun SPD un de Grönen warrt nu Geld praatstellt, üm de ganze Saak wiederplanen to könen. Dorbi geiht dat üm 290 Millionen Euro. De Oppositschoon bekrittelt, dat dat allens bet nu al en ganzen Barg wat an Geld köst hett. Und dat vör allen Dingen ok, wiel dor en ganze Tiet lang över en Tunnel snackt worrn is.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch