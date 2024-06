Stand: 13.06.2024 09:30 Uhr Streik in’e Kitas

In de Elvkinner-Kitas warrt wedder streikt. Dat geiht üm de Lüüd, de in’e Köök arbeiden doot un de för dat Reinmaken tostännig sünd. De Warkschop Ver.di harr dorto opropen. Un dormit geiht de Streik in’e Kitas, de de Stadt tohören doot, nu al in’e sösste Week. De Arbeitgebersiet hett anbaden hatt, in dree Etappen tohoopnahmen veerteihn Perzent mehr wat an Geld to betahlen. För düt Johr weren dat veer Perzent mehr. Dat is de Warkschop aver to wenig. De Streik is eerstmal för hüüt un morgen ansett. Un denn leggt welk Lüüd ok noch an anner Steden jümehr Arbeit daal. Dat is neemich bi welk Banken vundaag de Fall. Bi Steden vun UniCredit, Düütsche Bank un Commerzbank mööt Kunnen vundaag dormit rekent, dat dor deswegen villicht ok nich allens ganz so aflopen deit as normalerwies.

