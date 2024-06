Stand: 13.06.2024 09:30 Uhr Weniger Verbreken in Hamborg

De Tahl vun’e Verbreken in Hamborg, de to Papeer bröcht worrn sünd, de geiht na ünnen. Dat is tominnst ut de Tahlen för de eersten fief Maand för düt Johr ruttolesen. De Polizei tell in düsse Tiet knapp 100.000 Straafdelikten – dat sünd üm un bi fief Perzent weniger as vörher. Sowat as Klauen un dat Inbreken in Wahnungen is noch düütlicher wat weniger worrn. Bi Moord is de Tahl meist üm dat Halve trüchgahn. Op’e anner Siet is de Tahl vun de Fäll, wo dat üm gefährliche un swore Körperverletzen gahn deit, üm acht Perzent wat na baven gahn. Un bi Roov sünd goors tweeuntwintig Perzent mehr wat an Fäll tellt worrn.

