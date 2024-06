Stand: 13.06.2024 09:30 Uhr Ne’et Ankumtszentrum för flücht Lüüd?

För Lüüd, de op’e Flucht sünd, gifft dat in Hamborg in Meiendörp siet goot acht Johr en Steed, wo se ankamen köönt. Man, dat kunn sik nu Anfang vun dat tokamen Johr ännern. Denn de Mietkkuntrakten för dat Ankamenszentrum an’n Bargkoppelweg gaht to Enn. De Binnenbehöörd hett sik dorför nu en ne’e Steed överleggt. Un dat schall dat ole Telekomhuus in Wandsbeek ween. Dat wullen se denn hüern un ümboen. Denn dat Huus steiht al siet Johren leer. Un dor kunn een ok goot mit Bus un Bahn henkamen un dat geev dor noog Ecken, wo een Sport maken un sik ophollen kunn.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch