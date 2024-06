Stand: 13.06.2024 09:30 Uhr Snacken över en ne’en Wehrdeenstplaan

Nu liggt he op’n Disch: De Vörslag för en ne’en Wehrdeenst. Verdedigensminister Boris Pistorius will en Papeer mit Fragen an junge Lüüd verschicken laten. Op düssen Weg wüllt se so denn eerstmal üm un bi 5.000 ne’e Lüüd mit tohoopkriegen. Bekrittelt warrt de ganze Saak vun CDU un CSU: De Union stött sik doran, dat nüms wohrhaftig för en ne’en Deenst in’e Plicht nahmen warrt. Ganz anners seht dat de AfD un dat BSW: Se snackt vun Kriegsluun un Kriegsrhetorik.

