Stand: 12.06.2024 09:30 Uhr Ne’e Köhlbrandbrüüch

De Hamborgische Börgerschop, de kann vundaag den Weg freemaken für en ne’e Köhlbrandbrüüch. Mit 74 Meter wöör de Brüüch düütlich höger as de ole. För den Boo plaant de Senaat bet to 5,3 Milliarden Euro in. Grund för den Neeboo is, dat de ole Brüüch böös marood is. Wat de Senaat seggt, kunn de ne’e Brüüch in 20 Johr trech ween.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch