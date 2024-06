Stand: 11.06.2024 10:15 Uhr Opboo-Drepen Ukrain

Noch is Krieg in de Ukrain. Liekers gifft dat in Berlin al en Drepen to dat wedder Opboo’n vun dat Land. Dor wüllt se op de Tiet na den Krieg kieken. De Veranstalters rekend mit tweedusend Politikers, Geschäftlüüd un Vertreders vun internatschonale Organisatschonen. Dat is man keen Dreepen, wo al Geld för dat wedder Opboo’n tohoopsammelt warden schall. Dat geiht mehr dorüm, dat de Lüüd sik eerestmal kennenlehrt un tohoopknütt.

