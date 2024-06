Stand: 11.06.2024 10:15 Uhr Wapernroh

Binah all hebbt Ja seggt; in den Sekerheit-Raat vun de UNO hebbt sik de mehrsten dorför utspraken, dat för den Gazastriepen en Wapenroh utropen warrt. Vun föffteihn Länners hett blots Rußland nich Ja, över ok nich Nee dorto seggt. Dat is dat eerst Mol, dat de Sekerheit-Raat en handfasten Plaan för en Wapenroh ünnerstütt. Düsse Plaan schall dree Graade hebben, dormit dat Scheeten op Duer to Enn‘ gahn kann.

