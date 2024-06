Stand: 11.06.2024 10:15 Uhr Aurubis vör Gericht

En Bedrug vun Millionen vun Euro bi Aurubis, de Kopper op den Markt bringt, kümmt vör den Kadi. Övermorgen befat sik dat Landgericht in Hamborg mit den Fall. Dorbi dreiht sik dat üm en Aktschoon, de al twölf Johr torügg liggt. Dree Keerls sünd anklagt. Ehr warrt vörsmeten, dat se Aurubis Elektro-Schrott anbaden hebbt, wo se an rümfingert harrn. Op düsse Ort schalln se mehr as föffteihn Millionen Euro insackt hebben.

