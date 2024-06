Stand: 10.06.2024 09:30 Uhr Unionsparteien winnt bi de Europawahl

Bi de Europawahl hett bi uns in Düütschland de Union mit 30 Perzent de mehrsten Stimmen afkregen. Verglickt een dat mit de verleden Wahl, hebbt CDU un CSU ’n beten wat an Stimmen bavento kregen. So as de Bunnswahlleitersch dat seggt, kummt de AfD mit 15,9 Perzent op Platz 2. De Partei hett dormit düütlich wat toleggt. De SPD verlütt ’n beten wat an Stimmen un kummt op 13,9 Perzent. An’n düütlichsten verloren hebbt de Grönen – se kaamt op 11,9 Perzent. Dat Bündnis Sahra Wagenknecht hett 6,2 Perzent vun’e Stimmen kregen. De FDP hett ’n beten wat verloren un kummt nu op 5,2 Perzent. Un de Linke verlütt düütlich un liggt nu bi 2,7 Perzent.

