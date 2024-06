Stand: 10.06.2024 09:30 Uhr Frankriek: Na de Wahl is vör de Wahl

So as in mehre anner europäisch Länner hebbt bi de Europawahl ok in Frankriek de Rechten düütlich wat an Stimmen bavento kregen. Un dor is nu de franzöös’sche Präsident Emmanuel Macron düütlich wat op ingahn. Denn güstern hett he de Natschonaalversammeln oplööst hatt. Un nu mutt in Frankriek nee wählt warrn un dat al in üm un bi veer Weken. Macrons Regerenslager hett bi de Europawahl knapp 15 Perzent vun’e Stimmen kregen, man de rechtsnatschonale Partei Rassemblement National üm Marine Le Pen is op’e anner Siet mit mehr as dubbelt so veel Stimmen op bet to 32 Perzent kamen.

