Stand: 10.06.2024 09:30 Uhr Pann an’n Flooghaven

An’n Hamborger Flooghaven hett dat wedder en Sekerheitspann geven, denn en Keerl is dor güstern över en tweeunhalf Meter hogen Tuun kladdert un op dat Flach vun’n Flooghaven lopen. As se em fastnahmen hebbt, sä de 30 Johr ole Mann, dat he den Weg afkörten wull, üm na de Terminals hentokamen. De Bunnspolizei snackt dorvun, dat de Floogbedrief bummelig 20 Minuten lang ünnerbraken ween is. Is noch gar nich so lang her, dor harrn se na mehre Vörfäll bi de Sekerheit an’n Hamborger Flooghaven eerst ’n Gang toleggt hatt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.06.2024 | 09:30 Uhr

