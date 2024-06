Stand: 08.06.2024 09:30 Uhr Polizeiinsatz in Billsteed

Polizeiinsatz in Billsteed: Dat SEK hett an’n fröhen Avend en Wahnung in de Straat Kaltenbergen störmt. Dor hebbt se en 40 Johr olen Mann fastnahmen, bekunn vunmorgen dat Laagzentrum vun de Polizei. Tügen harrn de Polizei mellt, dat de Mann woll mit Wapen utrüst weer. Folgens dat Hamborger Avendblatt schall de 40-Jöhrige de fröhere Partner vun en Fro ween hebben. Nu harr he sik woll mit ehren ne’en Fründ in de Klatten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch