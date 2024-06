Stand: 08.06.2024 09:30 Uhr Militärutbillers för de Ukrain

Frankriek will Militärutbillers na de Ukrain henschicken. Dorför will sik dat Land mit anner Staten tohoopdoon. De franzöösche Präsident Emmanuel Macron see, dat en Reeg Partners de Plaans al tostimmt hebbt. De USA will sik man nich bedeligen. Macron stell rut, dat Frankriek nich in’n Krieg mit Russland is, un dat he nich will, dat de Laag leger warrt.

