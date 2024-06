Stand: 08.06.2024 09:30 Uhr Elvjazz-Festival

Konzerten twüschen Havenkraans, de Elv un grote Scheep: Dusende Minschen sünd güstern to den Optakt vun dat Musikfestival Elvjazz na dat Warftflach vun Blohm+Voss henkamen. Op de Bühn stunnen blangen anner Muskanten The Streets un de israeelsche Folkrock-Sänger Asaf Avidan. Vundaag schüllt denn ünner annern Bell and Sebastian un Faithless spelen. Dat Elvjazz gellt as een vun de populäärsten Jazz-Festivals in Europa.

