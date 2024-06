Stand: 07.06.2024 09:30 Uhr Binnensenater will Strafen för Kalifat-Demos

Vele Lüüd weern an't Enn vun'n Aprilmaand bannig in de Brass kamen, wegen de Grupp "Muslim Interaktiv", denn de harr ja för en Kalifat in Düütschland demonstreert. Dat Lüüd, de sowat verlangen doot, in Tokunft bestraaft warrt, dorför will sik de Hamborger Binnensenater Andy Grote insetten, un twoors in twee Weken bi de Binnenministerkonferenz in Potsdam. Vun't Grundgesett her dröövt ok Gegners vun uns Verfaten för jem ehr Menen demonstreern. Dorüm will Grote nu, dat dat Straafgesettbook ännert warrt.

