Vörhoolden gegen Kiez-Club

En bekannten Hamborger Club-Bedriever warrt nu nochmal wedder nee wat in Saken Rassismus vörsmeten. Denn in sien NOHO Club an’t Nobistor schüllt Oppassers an’e Dör mehrfach Minschen, de butenlannsch utsehn doot, wegschickt hebben. Dat vertellt dat NDR Hamborg Journal. De Mann, den de Club tohören deit, de wiest den Verdacht vun sik – Rassismus harr bi em keen Platz. Em höört ok de Pony-Club op Sylt to. Dor geev dat utländerfeindliche Singereen in den Club, över de bunnswiet över snackt worrn is.

