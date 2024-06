Stand: 06.06.2024 09:30 Uhr Regerensverkloren vun Olaf Scholz

Bunnskanzler Olaf Scholz gifft in Berlin opstunns en Regerensverkloren to de Sekerheitslaag af. Dorbi üter he sik an’n Anfang ok to den Messerangreep in Mannheim, wo een Minsch bi üm’t Leven kamen is. Terror seggt wi den Kampf an, sä Scholz. Unafhängig dorvun, wat sik de gegen Düütsche oder Utlänner richten dee. De Kanzler verlangt bunnswiet Ecken, wo Messen verbaden sünd. Bavento will he Lüüd bi swore Straafdelikten na Afghanistan un Syrien hen afschuven.

