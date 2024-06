Stand: 06.06.2024 09:30 Uhr Ne’e Angreep in’n Gaza-Striepen

De israeelsche Armee hett, so as se dat sülvst seggt, en Stell vun’e Hamas in en School vun dat UN-Palästinenserhölpswark angrepen. Bi den Angreep in’n Gaza-Striepen weern mehre Terroristen bi ümbröcht worrn. Dat seggt dat Militär. Palästinensische Medien snackt dorvun, dat bi den Angreep minnstens sövenuntwintig Minschen bi üm’t Leven kamen weern, de in dat Huus Schuul söcht harrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch