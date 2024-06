Stand: 05.06.2024 09:30 Uhr Mehr Breefwahlen

Sünndag sünd Europa- un Bezirkswahlen. Dütmal is de Breefwahl düütlich mehr fraagt. För üm un bi een Viddel vun de Lüüd, de wählen dröövt, hebbt se Ünnerlagen torechtmaakt. Wat dat Lannswahlamt seggt, sünd dat üm un bi fief Perzent mehr as in't Johr 2019. Bet Freedag avend Klock söss kann een de Breefwahlünnerlagen bestellen. Man ut Tietgrünnen sull een dat bi de Wahldeenststeed maken. Dor kann een denn ok direkt wählen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch