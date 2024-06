Stand: 05.06.2024 09:30 Uhr Hoochwater in Düütschland

In de Hoochwatergegenden in'n Süden vun Düütschland is de Laag an masse Oorten jümmer noch eernst. In'n Oosten vun Bayern hett sik de Saak dor meist gor nich betert. In de Städer Passau un Regensborg hett sik an de Pegelstänn in de Nacht ok nix ännert. An de ünnere Donau sünd se en beten rünnergahn. De Düütsche Wedderdeenst seggt ok för vundaag un morgen Flagen un Dünnerslag in Bayern vörrut. In Baden- Wörttembarg sall dat vundaag de mehrste Tiet dröög blieven. Dor hett sik de Saak wieder entspannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch