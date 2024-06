Stand: 05.06.2024 09:30 Uhr Hitt-Akschoonsdag

Vundaag is bunnswieden Hitt-Akschoonsdag. Dormit wüllt de Dokters op de Gefohren vun alltogrote Hitt henwiesen. De warrt nämlich jümmer duller. Alleen in 'n verleden Sommer sünd 3.000 Minschen in Düütschland wegen dat, wat de grote Hitt na sik trecken deit dootbleven. De Soziaalbehöörd Hamborg plaant dorto en "Köhle-Oorten-Koort". De sall wiesen, wo een sik in de Stadt an hitte Daag goot afköhlen kann. En poor Steden - as den Michel oder den Olen Elvtunnel to’t Bispeel - finnt een ok al online. In en Info-Kampagne will de Behöörd bald ok Tipps geven, woans een sik för Hitt wohren kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch