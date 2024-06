Stand: 04.06.2024 09:30 Uhr Hölp för Süüddüütschland

Wiel de Hoochwaterlaag in Süüddüütschland jo ümmer noch bannig eernst is, hett sik dat Technische Hölpswark dorför praat maakt, to hölpen. 40 Ehrenamtliche ut Hamborg, Meckelnborg-Vörpommern und Sleswig-Holsteen köönt afropen warrn. Ok grote Pumpen staat praat. De köönt 40.000 Liters Water per Minute afpumpen. Wenn Bayern oder Baden-Württemberg na Hölp ropen doot, maakt sik dat Team op’n Weg.

