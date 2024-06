Stand: 04.06.2024 09:30 Uhr Geld för de Düütsche Bahn

Marode Schienen, to wenig Töög – de Düütsche Bahn bruukt Geld, dat se in de Infrastruktur investeren kann. Nu kann se mit Milliarden reken. Güstern hett de Förderbank KfW, de den Bund tohöört, künnig maakt, dat se 110 Millionen Aktien vun de Düütsche Telekom verköpen will. Den Milliarden-Erlös dorut, den schall de Bahn kriegen. Dat hett dat Bunnsfinanzministerium toseggt.

