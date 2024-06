Stand: 04.06.2024 09:30 Uhr Football un Tennis

De düütsche Football-Naschonalmannschop hett in’t Testlännerspeel gegen de Ukraine 0 to 0 speelt. An’n Freedag dröppt Düütschland för en letzten Test vör de EM op Grekenland. Un bi’n Tennis hett Alexander Zverev bi de French Open wieder Schanzen op’n Titel. De Hamborger hett sik in de Nacht in’t Achtelfinaal in fief Sätz gegen den Dänen Holger Rune dörchsett.

