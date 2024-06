Stand: 03.06.2024 09:30 Uhr Hoochwater

Oorten ünner Water, Dammbröken, Evakuerens un jümmer wedder ne'en Regen. De Saak mit dat Hoochwater warrt in poor Gegenden vun Bayern un Baden-Wörttembarg jümmer leger. Jümmer mehr Minschen mööt ut jemehr Wahnungen un Hüüs rut. In Bayern kämpft bummelig 40.000 Insatzkräft gegen dat Water an. Een Füerwehrmann is dorbi to Dode kamen. Vundaag will Bunnskanzler Olaf Scholz na dat Rebeet, wo se mit dat vele Water to doon hebbt hen.

