Stand: 03.06.2024 09:30 Uhr Snacken över Cannabis

Bi'n Ümweltutschuss vun'n Bunnsdag geiht dat vundaag üm den Grenzweert vun Cannabis in'n Stratenverkehr. De Bund will den Weert ropsetten. Hamborg is dorgegen. Wat Binnensenater Andy Grote seggt, wöör dat Lockern vun den Grenzweert blots mehr Risiken in'n Vekehr mit sik bringen. De SPD-Politiker will en högeren Grenzweert verhinnern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch