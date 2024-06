Stand: 01.06.2024 09:30 Uhr Hamborgs Scholen: Ne'e Regeln för Kledaasch

Blots de Ogen sünd to sehn, de Rest vun't Gesicht man nich: Vun nu af an gifft dat an Hamborgs Scholen en Verbott vun Kledaasch so as Burkas un Nikabs. De Scholen warrt formell dorop henwiest, dat de Schölers an'n Maandag nich mehr heel versleiert na School kamen drööft. Koppdöker un mediziensch Masken: Sowat geiht man kloor.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch