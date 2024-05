Stand: 21.05.2024 09:30 Uhr Harr Malöör in de Havencity afwennt warrn kunnt?

Na dat swore Malöör op en Bosteed in de Hamborger Havencity is nu noch mehr vördag kamen. Wat dat NDR Magazin Panorama 3 rutfunnen hett, harr een dat Unglück op de Westfield-Bosteed woll afwennen kunnt. Folgens de Beroopsmaatschop Bo weer dat Rüstwark woll överlaadt. Dorüm is dat instört un hett fief Arbeiders in den Dood reten. De Invester Westfield see: De Sekerheit op Bosteden, de liggt in de Verantwoorden vun de Ünner-Ünnernehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch