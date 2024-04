Stand: 27.04.2024 09:30 Uhr Wahlkamp in Hamborg in’nvullen Gang

Dat sünd noch knapp annerthalv Maand bet na de Europawahl - un de SPD geiht vundaag in Hamborg in den groten Wahlkamp. Bunnskanzler Olaf Scholz un Topkandidatin Katharina Barley warrt na'n Fischmarkt hen kamen. De SPD-Böversten hebbt sik bewusst för düssen Oort för den Wahlkampf entscheedt. Generalsekretär Kevin Kühnert sä, Hamborg wöör as Door na de Welt as meist keen anner Stadt för Demokratie, Freden un Riekdom stahn.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch