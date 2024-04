Stand: 27.04.2024 09:30 Uhr Söök na Arian

Jümmer noch söcht se na den söss Johr olen Arian ut Bremervöör. Dat Kind is autistisch. He is vun sien Tohuus an'n Maandagavend weg un hett nix Warms antrocken. Mehre hunnert Insatzkäft söcht em nu al siet Dagen. Güstern hebbt se ok en Heevschruver insett. De Bunnswehr is mit Nachtsichtreedschoppen ünnerwegens De Polizei hett en Telefon för Henwiesen inricht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch