Stand: 26.04.2024 09:30 Uhr Bunnsdag stimmt af över Klimaschuulgesett

De Bunnsdag kann vundaag, so as plaant, dat Klimaschuulgesett vun de Ampel-Regeren un wat se ännert hebbt, afnicken. Denn dor geev dat bet toletzt noch Fraagteken. Dat leeg an den CDU-Afornten Thomas Heilmann. De harr noch versöcht, de Afstimmen mit en Ielandrag to verhinnern. Düssen Andrag hett dat Bunnsverfatensgericht nu aver aflehnt. Bi dat Gesett, wat se ümkrempelt hebbt, geiht dat vör allen Dingen üm de Vörgaven, de nee maakt worrn sünd, dormit weniger CO2 in’e Luft puust warrt. Dat heet, dat wat se in’n Sinn hebbt, dat gellt denn nich mehr enkelt för de Sektoren, sünnern blots noch tohoop för all.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch