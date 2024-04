Stand: 25.04.2024 09:30 Uhr Veel Snackeree över Inkoopscenter

Över dat Westfield-Inkoopscenter in’e Havencity warrt al, siet se mit dat Boen anfungen hebbt, veel wat över snackt un dat faken ok gor nich goot. Fief dode Boarbeiders, nadem dor en Rüstwark tohoopfullen is, dat is bet nu woll de slimmste ween vun en ganze Reeg Unfäll. Dat Ganze hett de Staatsafkaatschop nu ok to’n NDR so seggt, dat se dat so sehen doot. Gasbuddels, sünd in’e Luft flagen, Kabels nich isoleert ween un Boarbeiderlüüd, sünd to Schaden kamen. Dat Wekenblatt "Die Zeit" schrifft nu bavento ok noch vun dubiose Arbeitsverdrääg.

