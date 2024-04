Stand: 25.04.2024 09:30 Uhr MSC will bi noch mehr wat mit instiegen

De gröttste Container Rederee op’e Welt MSC will nich blots bi’n Hamborger Havenbedriever HHLA mit instiegen. Op’n Plaan steiht ok en grote Rederee för Autotransporters, de Gram Car Carriers. Un de is eng mit Hamborg verbannelt. De Traditschoonsrederee F. Laeisz un de Hamborger Redereefamilje Schües hebbt Andelen an de Gram Car Carriers. Beide wüllt se nu verköpen.

