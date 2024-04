Stand: 25.04.2024 09:30 Uhr Plaans för mehr Roh in‘n Grandweg

För de Lüüd, de in’n Grandweg in Looksteed wahnen doot, schall dat al bald wedder wat ruhiger üm jüm rüm warrn. In’n Mai schall dor en so nöömte "Diagonalsparr" henkamen. Dat sünd witt-rode Pielers un lütte Verkehrsinseln. So schall dat denn op de Utwiekstreck vun’n Lokstedter Steendamm in Tokumst wat sinniger togahn. Radfohrers un Reddenswagens hebbt dorgegen denn to’n normalen Autoverkehr wiederhen fre’e Fohrt.

