Stand: 24.04.2024 09:30 Uhr Köhlbrandbrüüch

De neegste Pedd bi de Plaans för en ne’e un högere Köhlbrandbrüüch: Na den Senaat hett nu ok de Wirtschopsutschuss vun de Börgerschop jo dorto seggt. Bet to’n Sommer schall noch de ganze Börgerschop afstimmen. SPD-Wirtschopsenatersch Melanie Leonhard sä bi NDR 90,3, se freut sik, dat dat nu vöran geiht. Se wohrschaut aver ok dorför, dat dat Maleschen mit’n Verkehr geven warrt in de tokamen Johren.

