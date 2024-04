Stand: 24.04.2024 09:30 Uhr Bezirkamt Noord will ümtrecken

Dat Bezirksamt Noord treckt in de City Noord in’t Arne-Jacobsen-Huus. Güstern hebbt se den Vörverdrag ünnerschreven. Bet se ümtreckt, warrt dat aver noch goot dree Johr duern. In’n Sommer 2027 schall dat denkmaalschulte Huus fardig saneert ween. Denn will dat Bezirksamt Noord in söven Etagen vun dat Bürohuus intrecken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch