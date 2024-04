Stand: 24.04.2024 09:30 Uhr AfD dröppt sik wegen Spionaasch

De Mitarbeider vun den AfD-Europaafornten Maximilian Krah, de is nu in Ünnersökenshaft. En Ermittlungsrichter, de hett Haftbefehl gegen den 43 Johr olen Mann rutgeven, wiel he för China spioneert hebben schall. Wegen düsse Saak kümmt de AfD hüüt Vörmiddag in Berlin tosamen. Mit dorbi is ok de Parteispitz: Alice Weidel un Tino Chrupalla un Krah sülvts.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch