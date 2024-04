Stand: 24.04.2024 09:30 Uhr US-Hölpspaket

De US-Senaat hett dörför stimmt, de Ukraine noch mehr Stütt to geven. Alleen dorför stellt se rund 61 Milliarden Dollar praat. Bi dat Hölpspaket, dor sünd aver ok noch wiedere 34 Milliarden Dollar mit binnen, de ünner annern för Israel un Taiwan sünd. Nu mutt noch US-Präsident Joe Biden ünnerschrieven, man dat is blots en Formsaak.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch