24.04.2024 Keen Obdachlosigkeit mehr

De EU will dat bet 2030 hinkriegen, dat dat keen Lüüd mehr ahn Daak övern Kopp geven deit. Dat hebbt de EU-Länner al länger besloten. Man woans schall dat gahn? De Bunnsregeren will dorför vundaag en Naschonalen Akschoonplaan op’n Weg bringen. Dat Hamborger Stratenmagazin Hinz und Kuntz bekrittel dat: „Wi bruukt richtige Hölp, blots Plaans, de langt nich“, so seggt se. In Hamborg leevt 2.000 Minschen op de Straat – un 32.000 in Ünnerkümst vun de Stadt.

