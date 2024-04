Stand: 24.04.2024 09:30 Uhr EM-Volunteers

Noch knapp twee Maand, denn geiht de Football-Europameisterschop in Düütschland los. Ok in Hamborg gifft dat fief Spelen. Dor schüllt denn sonöömte EM-Volunteers dorbi hölpen, dat de Footballfans sik in Hamborg torecht finnen doot. Mehr as 1.000 vun jüm, de hebbt sik güstern op Kampnagel drapen. 11.000 Freewillige ut de ganze Welt, de harrn sik beworven. An’t Enn warrt 1.600 vun jüm dorbi ween.

